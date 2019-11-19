Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililerin tahliyesine ailesi isyan etti
İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki hemşire Gizem Altunoğlu, 0.90 promil alkollu Mali Müşavir Merve Kostereli’nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 15'er yıla kadar hapis istenen sanıklar, 9 ay hapiste kaldıktan sonra 80 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmaya başladı. Karar, genç hemşirenin ailesini isyan ettirdi. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
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