''Gizli Pamukkale'' çökme tehlikesi ile karşı karşıya

Denizli'de beyaz travertenleriyle ünlü Kaklık Mağarası, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Eşsiz görüntüsüyle yeraltındaki gizli Pamukkale olarak bilinen mağara, önemli bir tehlikeyle karşı karşıya. Mağarada bilimsel inceleme yapan uzmanlar, bazı noktalarda çatlaklar bulunduğunu ve büyük bir depremde çökme yaşanabileceğini söylüyor.

NTV Haber - DHA 20.08.2020 - 14:22 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 14:27

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