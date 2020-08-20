''Gizli Pamukkale'' çökme tehlikesi ile karşı karşıya
Denizli'de beyaz travertenleriyle ünlü Kaklık Mağarası, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Eşsiz görüntüsüyle yeraltındaki gizli Pamukkale olarak bilinen mağara, önemli bir tehlikeyle karşı karşıya. Mağarada bilimsel inceleme yapan uzmanlar, bazı noktalarda çatlaklar bulunduğunu ve büyük bir depremde çökme yaşanabileceğini söylüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - DHA 20.08.2020 - 14:22| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 14:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.