Go-kart aracıyla trafikte: Yol ver dayı

Antalya’da bir genç, bisiklet tekerleği ve gidon taktığı go-kart aracıyla trafiğe çıktı. Hemen arkasından motosikletle kendisini takip eden arkadaşı da cep telefonuyla görüntüleri kaydetti. Kepez caddelerinde bir sağa bir sola giden genç, bir ara karşı şeride geçmekten de çekinmedi.

ntv.com.tr 30.05.2021 - 16:07 | Son Güncelleme : 30.05.2021 - 16:37

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