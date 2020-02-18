Göbeklitepe sanata ilham oluyor

Doğuş Grubu'nun "Doğuş’tan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, sanatın her türüne ilham oluyor. Dünyada arp, ney ve seyirci için yazılan ilk konçerto olma özelliğini taşıdığı belirtilen eser, şef Hakan Şensoy yönetiminde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç'ın solist olarak yer alacağı konser ile İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
NTV Haber 18.02.2020 - 18:24| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 18:46
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