Göbeklitepe yılının kente katkısı nasıl oldu? (Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül, NTV'de anlattı)

Şanlıurfa, Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, nisan ayında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki hazırlıklar ne aşamada, neler yapılıyor? NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, Şanlıurfa Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ayrıntıları konuştu.

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