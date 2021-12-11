Göbeklitepe'ye Rus turist hamlesi

Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Tarihi alanın daha fazla kişiye ulaşması için önemli bir hamle yapıldı. Rus turizmciler, Göbeklitepe'ye götürüldü. Bölgeyi ziyaret eden grup, ülkelerine dönünce tanıtım yapacak. Böylece kente gelen yabancı turist sayısı artacak.

Haberler - NTV 11.12.2021 - 13:37 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 13:41

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