Göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba İstanbul’a indi
Göç yolculuğu sırasında yorgun düştüğü tahmin edilen bir akbaba, İstanbul Arnavutköy’de bir mahalleye indi. Evlerin arasında dolaşan akbabaya mahalle sakinlerinden Alaaddin Aral sahip çıktı. Aral, evinin çatısında oluşturduğu özel bir alanda, bir gün boyunca beslediği akbabayı belediye ekibine teslim etti.
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