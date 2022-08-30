Göğüs göğüse savaştan geriye kalan hatıralar

Kurtuluş Savaşı’nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de başladı, 30 Ağustos’ta Zafertepeçalköy’de Meydan Muharebesi’nin kazanılmasıyla zaferle sonuçlandı. O döneme dair izlere hem Afyonkarasihar’da hem de Kütahya’da rastlamak mümkün... O izler arasında dikkat çeken bir parça var; o da Yunan askerinin kullandığı miğfer... (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 09:26 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 10:29

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