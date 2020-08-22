Gökalp ve Doğu'ya umut oldular

"SMA tip 2" hastalığıyla mücadele eden Gökalp ve Doğu bebeğin tek umudu, Amerika'da 2 yaş altına uygulanan bir tedavi. Ancak bu tedavinin maliyeti oldukça yüksek. Doğu henüz bir yaşında ama Gökalp'in 2 yaşına girmesine 22 gün var. Ankara'da bir grup kadın, bebekleri yaşatmak için bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Kadınlar, kolye yapıp satarak tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor.

NTV 22.08.2020 - 10:42 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 10:54

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