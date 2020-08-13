Gökalp'ın hayata tutunması için 30 günü kaldı

Bursa'da yaşayan Gökalp Küçük, "SMA Tip 2" hastası. Kas kaybına yol açan hastalığın, 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan yüksek başarı oranlı bir tedavisi var. Ancak aile tedavinin maliyetinin karşılanması için destek bekliyor. Minik Gökalp'in tedaviye başlamak için 30 günlük bir süresi kaldı.

NTV Haber 13.08.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 15:51

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