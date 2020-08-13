Gökalp'ın hayata tutunması için 30 günü kaldı

Bursa'da yaşayan Gökalp Küçük, "SMA Tip 2" hastası. Kas kaybına yol açan hastalığın, 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan yüksek başarı oranlı bir tedavisi var. Ancak aile tedavinin maliyetinin karşılanması için destek bekliyor. Minik Gökalp'in tedaviye başlamak için 30 günlük bir süresi kaldı.
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NTV Haber 13.08.2020 - 15:50| Son Güncelleme : 13.08.2020 - 15:51
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