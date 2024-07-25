Gökbey'in test pilotu Arif Ateş NTV'ye konuştu: Bu gurur tüm ülkemize ait
Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden biri olan "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" İngiltere'de devam ediyor. Fuar kapsamında Türkiye'nin milli hava araçlarından genel maksat helikopteri Gökbey de gösteri uçuşlarıyla büyük beğeni topluyor. Gökbey'in test pilotu Arif Ateş NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt'a özel açıklamalarda bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Helikopter
- Türkiye
- İngiltere