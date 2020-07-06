Gökhan Abur: Gelibolu Yarımadası'nda rüzgarın gece yarısına kadar sert esmesi bekleniyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, canlı yayında rüzgarın hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

06.07.2020 - 18:12 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 18:30

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