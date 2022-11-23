Gökyüzünde ışık patlamaları kaydedildi

Düzce’de 04.08’de meydana gelen deprem sırasında Zonguldak’ta ışık patlaması yaşandı. Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nün muhtarı, saat tam 04.08’te gökyüzündeki beliren ışık patlamasını cep telefonuyla kaydetti. Aynı dakikalarda Bilecik’ten de benzer görüntüler geldi. Kocaeli semalarında beliren ışık patlaması, Bilecik’in Okluca Köyü’nden görüldü.

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