Gökyüzünün kahramanları unutulmadı

Bugün Dünya Pilotlar Günü... Onlar gökyüzünün kahramanları... Corona virüsle mücadelede çok önemli görevler üstlendiler, aralıksız çalışıyorlar. Türkiye'ye ve dünyanın her yerine ilaç ve gıda taşıyorlar. Türk Hava Yolları, Dünya Pilotlar Günü'nde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden pilotları unutmadı. Karadağ'dan 153 Türk vatandaşının tahliye uçuşunda çok özel anlar yaşandı.
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NTV 26.04.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 16:13
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