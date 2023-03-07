Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'ndaki hasar drone ile görüntülendi
Adıyaman'daki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çökme ve yarıklar oluştu. Gölbaşı, Azaplı ve İnekli göllerini bünyesinde barından Tabiat Parkı'ndaki hasar, drone ile görüntülendi.
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