Gölün ortasında korku dolu 6 saat

Antalya Manavgat'ta yangın bir anda büyüyünce korku dolu anlar yaşandı. Güzelyalı mahallesindeki vatandaşlar kaçacak yer bulamadı tekneyle göle açıldı. Kısa süre içinde mahalle alevlere teslim oldu. Gölün ortasında, yoğun duman altında bekleyen vatandaşlar, 6 saat sonra kıyıya çıkabildi.
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NTV 02.08.2021 - 12:56| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 13:02
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