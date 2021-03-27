Gönüllüler oyuncakları onarıyor

Yalova'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 200 gönüllü, evlerden kırık ve bozuk oyuncakları toplayıp tamir ediyor. Oyuncaklar, 23 Nisan'da çocuklara hediye edilecek ayrıca sokak hayvanlarını besleyen çocukları da bir sürpriz bekliyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 27.03.2021 - 15:14| Son Güncelleme : 27.03.2021 - 15:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.