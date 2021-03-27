Gönüllüler oyuncakları onarıyor

Yalova'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 200 gönüllü, evlerden kırık ve bozuk oyuncakları toplayıp tamir ediyor. Oyuncaklar, 23 Nisan'da çocuklara hediye edilecek ayrıca sokak hayvanlarını besleyen çocukları da bir sürpriz bekliyor.

NTV 27.03.2021 - 15:14 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 15:35

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