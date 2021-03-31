Görme engelli kızın ameliyatı için biriktirilen altınlar çalındı

Antalya'da yaşayan Çökmez çiftinin tek isteği, 5 yaşındaki görme engelli kızları Nehir'in tedavisi ve eğitimiydi. Bunun için yıllarca mücadele edip zor şartlarda 45 bin lira değerinde altın biriktirdiler. Ancak eve giren hırsızlar, o altınları çaldı. Hırsızların, kızlarının geleceğini ve umutlarını yok ettiğini söyleyen aile, yardım bekliyor.

NTV 31.03.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 12:32

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