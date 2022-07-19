Görme engelli vatandaşa tekme tokat dayak

İstanbul Ataşehir'de görme engelli Kenan Baş, alışveriş için girdiği bakkaldan çıkarken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere düşen Baş, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan mahkemede serbest bırakıldı. Yargıdaki süreç devam ediyor.
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DHA 19.07.2022 - 16:25| Son Güncelleme : 19.07.2022 - 16:32
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