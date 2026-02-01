Görünmez tehlike kameraya yansıdı. Su dolu çukuru fark etmedi
01.02.2026 19:12
İHA
İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerde cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın suyun altında kalan çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
