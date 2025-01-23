Göstermelik yangın merdivenleri: Ne girişi var ne çıkışı

Tedbirsizlik, ihmal, denetimsizlik Kartalkaya'da 78 kişinin hayatına mal oldu. İlk incelemelerde en temel yangın önlemlerinin bile alınmadığı görüldü. Peki bilinen, göz önünde, iyi sayılabilecek bir otelde bile bu ihmaller zinciri yaşandıysa her gün girip çıktığımız binalarda durum ne? NTV muhabiri Melike Şahin İstanbul sokaklarında bu sorunun yanıtını aradı.

Kamera: Bahattin Demir