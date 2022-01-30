‘‘Gözümden ameliyatlıyım’’ dedi, dinlemediler

İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada bir kamyonet önündeki otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonetteki iki kardeş ve babaları, çarptıkları otomobildekilere saldırdı. Kavga sırasında, geçtiğimiz yıl kornea nakli olan gözüne yumruk yiyen Ercan Yüksel, gözünü kaybetti. Gözaltına alınan saldırganlardan baba Arslan Erdem serbest bırakılırken iki oğlu tutuklandı.

Haberler - NTV 30.01.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 14:20

TÜRKİYE HABERLERİ