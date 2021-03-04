''Gözyaşlarını silelim, annen seni ağlarken görmesin''
Mersin'de öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan 3 çocuk ile 4 kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 yaşlarındaki Azra Tuğçe, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine sürekli annesini sordu. Bir itfaiye görevlisi de annesi gelene kadar hem Azra'yı sakinleştirmeye çalıştı, hem de gözyaşlarını sildi.
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ntv.com.tr 04.03.2021 - 16:55| Son Güncelleme : 04.03.2021 - 17:34
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