Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti
Kartalkaya kayak merkezinde yanan otelde çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan 42 yaşındaki Tuni Urhan'ın anlattıkları tüyler ürpetti. Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederken yangın alarmlarının odalarda rahat sigara içilmesi için genelde kapalı olduğunu söyledi.
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