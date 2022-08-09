Grease'in yıldızı hayatını kaybetti

"Grease" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında meme kanserine yenik düştü. John Travolta ile başrollerini paylaştığı müzikal film Grease ile hafızalara kazınmıştı.

Haberler - NTV Haber 09.08.2022 - 04:53 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 04:56

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