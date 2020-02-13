Gri listedeki teröriste operasyon anı

Terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı, gri kategoride aranan terörist Ömer Oran'ın Erzurum'un Karayazı ilçesinde 5 gün önce polis özel harekat (PÖH) timlerince etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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