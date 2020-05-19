Guardian'da yer alan karenin öyküsü

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki Aziz Yüksel, bir fotoğraf karesi ile gündeme geldi. Bir ambulansın içinde görüntülenen sağlık görevlilerinin fotoğrafı dünyaca ünlü The Guardian gazetesinde yayınlandı. NTV ekibinden Melike Şahin ve kameraman Önder Gündoğdu o fotoğrafın hikayesinin kahramanları ile konuştu.
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NTV Haber 19.05.2020 - 13:14| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 13:54
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