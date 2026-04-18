Gülistan Doku dosyası. Mustafa Türkay Sonel adliyeden böyle çıkarıldı

18.04.2026 21:15

Son Güncelleme: 18.04.2026 21:16

DHA

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Sonel'le birlikte tutuklananların sayısı 10'a yükseldi. Tutuklanan M. Türkay Sonel adliyeden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı.