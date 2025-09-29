Güllü'nün düşmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ev içi kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının evinin parkelerinin mayi sabunuyla silindiği ve bu nedenle kaygan olduğu da öğrenildi.