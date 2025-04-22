Gümüşhane'de vatandaşların ihbarı faciayı önledi
Gümüşhane-Tirebolu karayolunda dün vatandaşların ihbarı ile önlem alınan bölgede büyük gürültüyle hayalan meydana geldi.
Vatandaşlar bölgede dün yarıkları görerek ihbarda bulundu, bugün aynı yerde meydana gelen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı. Jandarmanın riski nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü sağlaması ve heyelan anında yoldan araç geçmemesi faciayı önledi.
Heyelanın ardından dağ yamacından akıntıların devam ettiği, yeni heyelan gelebileceği değerlendirirlerken Jandarma ve Karayolları ekipleri yolu her iki yönden ulaşıma kapattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yağış
- Heyelan
- Jandarma