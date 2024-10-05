Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Peki, yaşlanan Türkiye'ye ne kadar hazırlanıyoruz? Gelecekte bizi neler bekliyor? Sağlıklı yaşlanmak nasıl mümkün olur? Tüm bu soruların yanıtları, NTV ekibinden Melike Şahin'in hazırladığı "Güncel Dosya-Büyüyen Sorun Yaşlı Bakımı"nda. (Kamera: Oktay Taşkın)
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