Güncel Dosya: Büyüyen sorun yaşlı bakımı

Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Peki, yaşlanan Türkiye'ye ne kadar hazırlanıyoruz? Gelecekte bizi neler bekliyor? Sağlıklı yaşlanmak nasıl mümkün olur? Tüm bu soruların yanıtları, NTV ekibinden Melike Şahin'in hazırladığı "Güncel Dosya-Büyüyen Sorun Yaşlı Bakımı"nda. (Kamera: Oktay Taşkın)