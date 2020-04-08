Günde 15 bin maske üretiyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, corona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini artırdı. Belediye bünyesinde bulunan sanat ve meslek eğitimi kursları maske üretimine başladı. Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak dikilen maskeler, ücretsiz dağıtılıyor.

NTV 08.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:28

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