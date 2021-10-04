Günde 2 bin kg yemek çöpe atılmıyor, hayvanlara gidiyor
İstanbul'da bir yemek firması, artan yemekleri sokak hayvanları için yeniden hazırlıyor. Gıda güvenliğine uygun muhafaza edilmiş yemekler araçlarla barınaklara gönderiliyor. Haftanın her günü yaklaşık 2 bin kg yemek hayvan dostlarımızla buluşuyor. (Haber:Fatma Gökçe Derin Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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NTV 04.10.2021 - 11:45| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:14
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