Güneydoğu'da hububatta kuraklık tehlikesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yıl 2008'dekine benzer bir kuraklık yaşıyor. Yalnızca Diyarbakır'da 3 milyon dekarlık alan kuraklıktan etkilendi. Tarlalarda rekolte düştü. Şanlıurfa'da da durum farklı değil. (Haber: Nizamettin Kaplan - Kamera: Seyfettin Ay)
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NTV 04.06.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:31
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