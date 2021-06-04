Güneydoğu'da hububatta kuraklık tehlikesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yıl 2008'dekine benzer bir kuraklık yaşıyor. Yalnızca Diyarbakır'da 3 milyon dekarlık alan kuraklıktan etkilendi. Tarlalarda rekolte düştü. Şanlıurfa'da da durum farklı değil. (Haber: Nizamettin Kaplan - Kamera: Seyfettin Ay)

NTV 04.06.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:31

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