Güngören'de yol verme kavgası kamerada

İstanbul Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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