"Günlük vaka bin 500'ü bulursa dikkat"

Son günlerde yeni vaka sayısının bin civarında gelmesi uzmanları endişelendiriyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. Bülent Ertuğrul, vaka sayısının bin 500'e ulaşması salgının kendini yeniden gösterdiği anlamına geleceğini söyledi. Ertuğrul, "Vaka sayısı artarsa kısıtlamalara geri dönülebilir" dedi. Vaka sayısı 100'ün altında seyreden Diyarbakır'da ise bir haftada 300'ün üzerinde yeni virüs vakası belirlendi.
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NTV Haber 10.06.2020 - 00:37| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 00:47
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