Güpegündüz onlarca kişinin gözü önünde gasp

İstanbul Sultangazi'de ATM'den para çeken bir kişiyi güpegündüz, herkesin gözü önünde gasp eden 3 kişi yakalandı. Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Muhammed K., ATM'den para çektikten sonra yürümeye başladı. Bu sırada Mervan A. ve Murat Ş., Muhammed K.'nın önünü kesti. Gaspçılar, Muhammed K.'dan yanındaki parayı istedi. Muhammed K., parasının olmadığını söylemesi üzerine gaspçılardan ikisi, Muhammed K.'yı önce dövdü, sonra üzerindeki parayı alarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.