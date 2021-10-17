Güpegündüz yola hafriyat döküp kaçtı

İstanbul Arnavutköy’de bir kamyon şoförü yolun ortasına güpegündüz hafriyat döküp kaçtı. Olayı gören mahalle sakinleri bağırarak şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evinin balkonundan cep telefonuyla görüntü kaydeden Sincar Çatal ‘‘Para vermemek için döküm sahasına gitmiyorlar. Artık işi iyice abartarak şehrin ortasına döküyorlar. İki adım ötede belediye, kaymakamlık varken buraya dökmeleri büyük cesaret’’ dedi.
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