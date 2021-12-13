Güreşen develer bariyerleri yıkınca ortalık karıştı

Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde iki deve birbirinin üstüne düşünce ortalık karıştı. Birer tonluk develer düşerken bariyerleri de devirdi. Bariyerin altında kalan kişi ambulansla hastaneye götürülürken organizasyon görevlileri görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.
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