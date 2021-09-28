Gürültü kavgası kanlı bitti

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan gürültü kavgasında Serdar Yılmaz'ın ölmesi, kızı Nazar Yılmaz'ın da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bekir A.'nın Haliç'e attığı suç aleti silah da sualtı polisi tarafından bulundu.

NTV 28.09.2021 - 17:13 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 17:23

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