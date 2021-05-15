Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu (Saldırgan komşu tutuklandı)
Tokat’ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, gürültü tartışması yaşadığı komşuları tarafından otoparkta, eşi ve çocuğunun gözü önüne dövüldü. İddiaya göre, komşu E.G. ile oğulları İ.G. ve G.E.G. evde temizlik yaparken çok fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle profesörle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesiyle de komşu ve iki oğlu, profesöre sopayla saldırdı. Olayın ardından gözaltına alına E.G. tutuklanırken iki oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Prof. Dr. Barut’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 15.05.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 12:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.