Güvenlik görevlisinin üzerine araç sürdü
Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde el hareketi yaptığı gerekçesiyle kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisini aracıyla yaklaşık 100 metre sürükleyen şüpheliye 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Olay, 21 Nisan'da meydana geldi. Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasının ardından öğlen saatlerinde stadyum yanına aracıyla gelen şüpheli, stadyum önünde araçtan inerek el hareketi yaptı ve kayda aldı.
Daha sonra aracına binen şüpheli kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisini yaklaşık 100 metre sürükledi. Şüpheli için "Sporda Şiddet Yasası" 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarına seyirden men cezası verildi.
Yürütülen soruşturma da tamamlandı.
İddianamede şüpheli için kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.
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