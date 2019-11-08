Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu böyle görüntülendi
E-5 karayolunda seyir halinde olan bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güvercin bir süre araç üzerinde durduktan sonra uçarak gözden kayboldu. İşte o anlar...
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