Haber alınamayan vatandaş, evden çıktı: "Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda"
Aksaray'da gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğalgaz kullanan H.M.A.'nın kapısını çaldı. Dakikalarca kapıyı açan olmayınca endişelenen komşular, durumu ekiplere bildirdi.
İhbarın ardından binaya gelen ekipler, yapılan gaz ölçümlerinin ardından çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı.
H.M.A. kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, “Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani?” deyip azarladı.
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