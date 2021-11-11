Haberlere çıkınca çaldıkları paranın iki katını geri getirdiler

İstanbul Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkanına gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelen dolandırıcılar, kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi.

Haberler - NTV 11.11.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:23

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