Hablemitoğlu suikastında mermi ayrıntısı (Zanlının yazışmalarına ulaşıldı)

Necip Hablemitoğlu suikastının sırrını cinayette kullanılan özel mermi çözebilir. O dönem özel kuvvetler ve özel harekat polislerinin kullandığı merminin izini süren başsavcılık, Ukrayna'da yargılandığı ortaya çıkan eski asker Nuri Gökhan Bozkır'a ulaştı. Başsavcılık darbe girişimi sonrası gözaltına alınan istihbaratçı bir polisin telefonunda cinayet ile FETÖ bağlantısını net olarak ortaya koyan yazışmalara da ulaştı. NTV ekibinden Gökhan Gerçek ayrıntıları aktardı.

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