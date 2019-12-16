Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı (İşte ayrıntılar...)
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı. NTV ekibinden Gökhan Gerçek canlı yayında ayrıntıları aktardı.
16.12.2019 - 12:22| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 12:42
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