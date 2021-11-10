Hafızalara kazınan o fotoğrafın öyküsü

1937'de yani ölümünden bir yıl önce Atatürk'ün Adana'da bir okula ziyareti sırasında çekilen o anın fotoğrafı yıllarca okul kitaplarında yer aldı. Yer Adana kız enstitüsüydü. Fotoğrafta Atatürk'le aynı karede yer alan öğrenci Remziye Tatlı o zaman 15 yaşındaydı. Bir tarih dersiydi ve o tarih dersini ömrü boyunca hiç unutmadı. Remziye Tatlı, geçen yıl 98 yaşındayken hayatını kaybetti. Ondan geriye bir fotoğraf ve NTV mikrofonlarına da anlattığı o güzel hikayesi kaldı.

Haberler - NTV 10.11.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 11:40

TÜRKİYE HABERLERİ