Hafriyat kamyonu tehlike saçtı: Sol şeritte tam gaz
İstanbul'da bir hafriyat kamyonu, hız sınırının saatte 90 kilometre olduğu Göktürk-Kemerburgaz yolunda saatte 130 kilometre hızla ilerlerken görüntülendi. Sol şeritte ilerleyen kamyon, kendini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
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İHA 18.08.2021 - 12:07| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 12:13
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