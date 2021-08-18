Hafriyat kamyonu tehlike saçtı: Sol şeritte tam gaz

İstanbul'da bir hafriyat kamyonu, hız sınırının saatte 90 kilometre olduğu Göktürk-Kemerburgaz yolunda saatte 130 kilometre hızla ilerlerken görüntülendi. Sol şeritte ilerleyen kamyon, kendini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

İHA 18.08.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 12:13

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