Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı

İstanbul Sultanbeyli'de Otomobil sürücüsü, şeridi ortalayarak ilerlediği öne sürülen hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda fark etti. Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonunun arasında sıkıştı.
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